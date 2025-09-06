  1. Моя Слобода
В Тульской области почти 200 детей-сирот вернулись в семью
Фото правительства Тульской области.

В Тульской области почти 200 детей-сирот вернулись в семью

Большинство из них вернулись в кровную семью.

В Тульской области обсудили итоги реализации пилотного проекта по профилактике социального сиротства среди детей в возрасте до 4-х лет. Проект стартовал в 2023 году по инициативе Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
 
Так, за почти два года работы проекта специалистам удалось вернуть в семьи почти 200 детей в возрасте до 4 лет. Большинство из них вернулись в кровную семью, более 70 переданы под опеку, усыновлено 11 детей.
 
«Благодаря работе региональной и территориальных служб „Дети в семье“ доля детей в возрасте до 4-х лет, воспитывающихся в организациях для детей-сирот, от численности детского населения в возрасте до 4-х лет сократилась на 50%. Это вдвое больше, чем было запланировано на старте проекта», — отметили в региональном правительстве. 
 
В соцучреждениях остаются 50 детей в возрасте до 4 лет. С их семьями работают представители разных ведомств: помогают оформить меры поддержки и найти работу, улучшить жилищные условия, пройти лечение от зависимостей и восстановить детско-родительские отношения. Специалисты детально изучают семейную ситуацию каждого ребенка.
 
 

6 сентября, в 16:16
