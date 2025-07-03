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Жару в Центральную Россию принесет азорский антициклон
Фото Алексея Пирязева.

Жару в Центральную Россию принесет азорский антициклон

Это тот, который устроил настоящее пекло в Европе.

Влияние дождливого и прохладного циклона «Корнелиус» уже сходит на нет. Отрицательная аномалия температуры, наконец, сменится положительной. Столбики термометров будут штурмовать отметку +25°, а местами и выше.

По данным синоптиков погодного центра «Фобос», потепление несет в Центральную Россию азорский антициклон. Это тот, что устроил настоящее пекло в Европе.

— Во Франции, Италии, Португалии, Испании несколько дней стоит изнуряющая жара, местами температура поднимается до +44°. Её отголоски будут ощущаться на нашем Юге. Ко вторнику азорский максимум охватит всю южную половину Русской равнины. В результате в Крыму, на Кубани, Ставрополье и Кавказе столбики термометров станут подниматься выше +35°, — говорят синоптики.

30-градусный зной сумеет пробиться и в Тульскую область. Напомним, в нашем регионе уже объявлено метеопредупреждение из-за жары. 

В субботу-воскресенье после прохождения холодного фронта посвежеет до +20…+21°, но затем опять вернется климатический июль.

Где в Туле работают официальные пляжи, читайте в нашей статье по ссылке.

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сегодня, в 16:40 0
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