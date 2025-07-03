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Десятки камер видеонаблюдения на дорогах Тульской области оказались нерабочими

Десятки камер видеонаблюдения на дорогах Тульской области оказались нерабочими

Эту тему обсуждали на совещании у губернатора Дмитрия Миляева.

Глава региона отметил, что в некоторых районах области камеры, установленные для обеспечения общественной безопасности, работают с перебоями, либо не функционируют вовсе.

– Это очень странно, коллеги, когда у нас не работает то, что мы приобретали и устанавливали. Мы говорим про космос, а сами не можем справиться с камерами, – сказал Дмитрий Вячеславович.

Руководитель Ситуационного центра губернатора Андрей Журавлев доложил, что региональная системы видеонаблюдения насчитывает 963 камеры. Из них 843 числятся на балансе муниципалитетов, за содержание остальных отвечают региональные ведомства и структуры. Ежедневно в системе не функционируют от 59 до 149 камер.

В Куркинском районе, например, все камеры не работали больше двух недель. Похожая ситуация сложилась в пос. Славный и в Алексине – там доля неработающих устройств составила 50 и 55% соответственно. Далее идут Одоевский и Щекинский районы – 42 и 40%. Основной причиной является отсутствие договоров на техническое обслуживание и ненадлежащий контроль со стороны чиновников.

– Давайте начнем с малого. Надо навести порядок в том относительно небольшом хозяйстве, которое у нас есть. Без нормальной работы камер говорить о безопасности бессмысленно, – подчеркнул Дмитрий Миляев.

Губернатор поручил главам муниципалитетов разобраться в ситуации. Контролировать исполнение этого поручения будет его заместитель Ярослав Раков.

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сегодня, в 19:40 −4
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Люди
Дмитрий Миляев
Место
Тульская область

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