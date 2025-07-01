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Не пытайтесь уехать из Новомосковска: перевозчик не берет купленные на автовокзале билеты
Фото из соцсетей.

Не пытайтесь уехать из Новомосковска: перевозчик не берет купленные на автовокзале билеты

Локальный транспортный коллапс стал причиной нескольких конфликтов.

Жители Новомосковска жалуются на проблемы с доступностью проезда до Тулы. Одна из них написала Myslo, рассказав о сложностях с покупкой билетов через местный автовокзал.

По словам читательницы, с сегодняшнего дня, 1 июля, перевозчик ООО «Новомосковская АК 1411» не принимает у пассажиров посадочные талоны, если они приобретены не напрямую у компании. Представитель фирмы рассказал Myslo, что все дело в закончившемся договоре с автовокзалом, при этом, по его словам, своего автопарка у станции нет. Однако автовокзал все еще продает билеты через кассы и на сайте — из-за путаницы уже возникло несколько конфликтов.

Прокомментировать ситуацию с билетами сотрудники станции не смогли.

Известно, что «Новомосковская АК 1411» открыла свою кассу рядом с автовокзалом за несколько недель до отказа принимать талоны, купленные через посредника. Пассажиров информировали об изменениях с помощью объявлений в автобусах.

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Фото читательницы Myslo.

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Автор:
сегодня, в 09:37 0
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