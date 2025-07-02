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Билет из Новомосковска: точку в конфликте между автовокзалом и перевозчиком поставит суд
Фото из архива Myslo.

Билет из Новомосковска: точку в конфликте между автовокзалом и перевозчиком поставит суд

Транспортная компания обратилась в арбитраж.

В Новомосковске продолжает набирать обороты скандал между перевозчиком ООО «Новомосковская а/к 1411» и автовокзалом. Заложниками ситуации остаются пассажиры: водители автобусов отказывают в проезде тем, кто купил билеты в кассах автовокзала или онлайн. Перевозчик 1 июля открыл рядом с автовокзалом свою точку продаж посадочных талонов.

Оказалось, что конфликт между транспортной компанией и автовокзалом длится уже более полугода. Его началом стало допсоглашение, которое автовокзал предложил подписать «Новомосковской а/к 1411». Последняя согласилась с ним лишь частично, предложив внести корректировки. Но реакции на это не последовало. За разрешением спора перевозчик обратился в Арбитражный суд Тульской области с иском к ИП Станиславу Хавренко (руководитель автовокзала).

Перевозчик просил суд урегулировать разногласия при заключении допсоглашения: стороны не договорились о количестве маршрутов и ценах. В заявлении он указал свой вариант договора: 

  • за билеты со скидкой (льготные) 18-процентное вознаграждение автовокзал получает от той суммы, которую заплатил пассажир (по мнению автовокзала, этот процент должен взиматься от полной стоимости билета);
  • исключить из договора действия и услуги автовокзала по обеспечению перевозок по маршруту № 2075 «Новомосковск — Рязань», оставив только № 206 «Новомосковск — Тула»;
  • ограничить право автовокзала дистанционно (онлайн) продавать билеты.

Директор автовокзала Станислав Хавренко уверен, что пока суд не разрешил спор, билеты на автобусы «Новомосковск — Тула» должны продаваться в кассах автовокзала. Таковы условия договора, который действует до 31 декабря 2025 года.

По мнению Хавренко, установленные перевозчиком ограничения прав пассажиров неправомерны и недопустимы. 

Также он добавил, что кассы не могут ограничить продажу билетов в соответствии с федеральным законом 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа». Но и не допустить транспорт «Новомосквской а/к 1411» на вокзал он не может — договор между ними еще действует. 

Представитель перевозчика Наталья Соколова отказалась давать Myslo комментарии.

Редакция направила запрос в региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства. По информации Myslo, ведомство взяло ситуацию на контроль.

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Автор:
сегодня, в 19:10 0
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