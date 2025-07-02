На Смоленщине найдены останки красноармейцев из Тульской области

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Смоленские поисковики из Центра «Долг», отрядов «Набат», «ШтАрм», «Наследники Победы» и «Медведь» проводят полевые работы в Угранском районе области. 21 июня ими были обнаружены останки пятерых красноармейцев, погибших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.

У каждого из бойцов при себе был личный опознавательный знак – все они оказались красноармейцами 7-й дивизии народного ополчения города Москвы. Известно, что один из них – уроженец Тульской области Илья Егорович Спасскин.

Также был опознан красноармеец Иван Ефимович Гудилин, 1900 года рождения, уроженец д. Ознобищено Каменского района Тульской области. Судя по данным «смертного медальона», жену бойца звали Анной, других данных и точного адреса семьи нет.