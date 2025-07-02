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На Смоленщине найдены останки красноармейцев из Тульской области
Фото: vk.com/smdolg

На Смоленщине найдены останки красноармейцев из Тульской области

Иван Ефимович Гудилин и Илья Егорович Спасскин погибли в Угранском районе Смоленской области.

Смоленские поисковики из Центра «Долг», отрядов «Набат», «ШтАрм», «Наследники Победы» и «Медведь» проводят полевые работы в Угранском районе области. 21 июня ими были обнаружены останки пятерых красноармейцев, погибших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.

У каждого из бойцов при себе был личный опознавательный знак – все они оказались красноармейцами 7-й дивизии народного ополчения города Москвы. Известно, что один из них – уроженец Тульской области Илья Егорович Спасскин.

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Также был опознан красноармеец Иван Ефимович Гудилин, 1900 года рождения, уроженец д. Ознобищено Каменского района Тульской области. Судя по данным «смертного медальона», жену бойца звали Анной, других данных и точного адреса семьи нет.

Волонтёры занимаются поиском родственников бойцов. Всех, кому что-либо известно о них, просят связаться с Ниной Куликовских.

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