На тулячку завели уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов дочери

Фото УФССП по Тульской области.

Региональное УФССП возбудило уголовное дело в отношении 41-летней тулячки, уклонявшейся от уплаты алиментов несовершеннолетней дочери.

В связи с неисполнением требований исполнительного производства неплательщица алиментов ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ. Тогда суд назначил женщине 40 часов исправительных работ.

Однако тулячка продолжила уклоняться от оплаты, не устраивалась на работу и в конечном итоге долг перевалили за 1,5 миллиона.

Дознавателем Службы судебных приставов возбудил в отношении алиментщицы уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).