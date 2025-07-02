  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. На тулячку завели уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов дочери - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
На тулячку завели уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов дочери
Фото УФССП по Тульской области.

На тулячку завели уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов дочери

Мать задолжала ребенку более 1,5 миллиона рублей.

Региональное УФССП возбудило уголовное дело в отношении 41-летней тулячки, уклонявшейся от уплаты алиментов несовершеннолетней дочери.

В связи с неисполнением требований исполнительного производства неплательщица алиментов ранее привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35.1. КоАП РФ. Тогда суд назначил женщине 40 часов исправительных работ.

Однако тулячка продолжила уклоняться от оплаты, не устраивалась на работу и в конечном итоге долг перевалили за 1,5 миллиона.

Дознавателем Службы судебных приставов возбудил в отношении алиментщицы уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Автор:
сегодня, в 19:42 0
Другие статьи по темам
Событие
Туласудебные приставыалименты

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Металлургов водитель «удобно» встал на тротуаре
На ул. Металлургов водитель «удобно» встал на тротуаре
Билет из Новомосковска: точку в конфликте между автовокзалом и перевозчиком поставит суд
Билет из Новомосковска: точку в конфликте между автовокзалом и перевозчиком поставит суд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.