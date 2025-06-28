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«Из Москвы пускают. Из Тулы стоим»: под Тулой на М-2 собралась 60-километровая пробка

«Из Москвы пускают. Из Тулы стоим»: под Тулой на М-2 собралась 60-километровая пробка

Причина затора – ремонтные работы.

«Перед поворотом на Богучарово 3 минуты едем, 20 минут стоим. Из Москвы пускают. Из Тулы стоим», — сообщают в соцсетях туляки. 

По информации очевидцев, пробка достигает 30 км в каждую сторону.

Место затора — выезд из Тулы на трассу М2 в районе пос. Октябрьский.

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Здесь ведется ремонт дорожного покрытия. На время проведения работ введено реверсивное движение. Из-за большого потока автомобилей образовалась пробка. В связи с этим водителей просят учитывать этот факт и строить маршрут с учетом дорожной обстановки.

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