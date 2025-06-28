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Мизулина заявила о распространении порнографии с несовершеннолетними последователями инфомошенника Лесли

Мизулина заявила о распространении порнографии с несовершеннолетними последователями инфомошенника Лесли

Она посоветовала правоохранительным органам присмотреться к ресурсам блогера.

Следственный комитет опубликовал кадры задержания 32-летнего Алексея Башина — одного из последователей инфомошенника Лесли, который домогался к девушкам в Москве. 

Нападавший был задержан в Тульской области. У него был проведен обыск, позже он был доставлен в Москву. Следователи столичного СК допрашивают его в рамках расследования уголовных дел в отношении блогера, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ) и его последователей, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные насильственные действия сексуального характера).

Тверской суд Москвы на 2 месяца арестовал Алексея Башина.

«Похоже в ближайшие годы всем этим „людям“ будет не до знакомств. Кстати, правоохранительным органам стоит внимательно присмотреться к ресурсам инфомошенника, там еще и распространение порнографии, в том числе похоже и с участием несовершеннолетних», - написала в своем Телеграм-канале директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

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