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С суворовского таксопарка взыскали больше миллиона рублей за смертельное ДТП
Фото Алексея Пирязева.

С суворовского таксопарка взыскали больше миллиона рублей за смертельное ДТП

Иск подал сын погибшей.

Суворовский межрайонный суд взыскал с ИП Лобанова расходы на погребение и компенсацию морального вреда по ДТП, произошедшему в декабре 2019 года.

Тогда один из таксистов на арендованном автомобиле возвращался с вызова по дороге поселке Лужковского Суворовского района. Как сказано в материалах суда, водитель сбил женщину из-за «невнимательности к дорожной обстановке и несоблюдения правил дорожного движения». Пешеход скончалась от полученных травм.

По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело за нарушение ПДД, повлекшее смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Производство прекратили за отсутствием состава преступления.

Истец просил взыскать с частного предпринимателя и его сотрудника компенсацию морального вреда в сумме 3 000 000 руб., материальный ущерб в размере 143 980 руб. и судебные расходы в сумме 80 000 руб. Суд частично удовлетворил требования: с ИП Лобанова взыскали расходы на погребение — 141 580 руб., компенсацию морального вреда — 1 000 000 руб. и судебные расходы — 30 000 руб.

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вчера, в 15:20 0
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