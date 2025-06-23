В Туле за 57 миллионов рублей продают ресторан на территории кремля

Фото Avito.

Чистая прибыль заведения в месяц достигает почти 2 млн руб.

На Avito появилось объявление о продаже ресторана Bottega italiana на территории Тульского кремля. Продавец хочет за готовый бизнес 57 миллионов рублей.

На странице о продаже указано, что выручка общества с ограниченной ответственностью составляет 7,5 млн руб., чистая прибыль — 1 млн 827 тыс. руб., а расходы — 5 млн 673 тыс. руб.

Располагается заведение по адресу: ул. Менделеевская, 12-в. У собственника заключен долгосрочный договор аренды помещения в 400 кв. метров. Сообщается, что штат сотрудников ресторана полностью укомплектован и обучен.