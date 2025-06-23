  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В Туле за 57 миллионов рублей продают ресторан на территории кремля - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле за 57 миллионов рублей продают ресторан на территории кремля
Фото Avito.

В Туле за 57 миллионов рублей продают ресторан на территории кремля

Чистая прибыль заведения в месяц достигает почти 2 млн руб.

На Avito появилось объявление о продаже ресторана Bottega italiana на территории Тульского кремля. Продавец хочет за готовый бизнес 57 миллионов рублей.

На странице о продаже указано, что выручка общества с ограниченной ответственностью составляет 7,5 млн руб., чистая прибыль — 1 млн 827 тыс. руб., а расходы — 5 млн 673 тыс. руб.

Располагается заведение по адресу: ул. Менделеевская, 12-в. У собственника заключен долгосрочный договор аренды помещения в 400 кв. метров. Сообщается, что штат сотрудников ресторана полностью укомплектован и обучен.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 11:25 +1
Другие статьи по темам
Событие
Тулабизнес

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Новомосковский мусорный полигон эксплуатировали без разрешения
Новомосковский мусорный полигон эксплуатировали без разрешения
На Металлургов в Туле трамвай въехал в Renault
На Металлургов в Туле трамвай въехал в Renault
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.