Новомосковский мусорный полигон эксплуатировали без разрешения

Фото прокуратуры Тульской области

Тульская природоохранная прокуратура обратила внимание на деятельность МБУ «Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров». Сотрудники надзорного ведомства выявили ряд нарушений на эксплуатируемом организацией мусорном полигоне.

Выяснилось, что предприятие не имело комплексного экологического разрешения на объект I категории негативного воздействия и несвоевременно предоставляло соответствующую отчетность.

Кроме того, периметр мусорного полигона был не полностью закрыт ограждением и водоотводным каналом, въезд на территорию не перекрывал шлагбаум, не была оборудована ванна для дезинфекции колес мусоровозов.

Прокуратура внесла директору организации представление. Должностные лица привлекли к административной ответственности за несоблюдение экологических требований при эксплуатации объектов капитального строительства (ст. 8.1 КоАП РФ), осуществление деятельности на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, без комплексного экологического разрешения (ст. 8.47 КоАП РФ), несвоевременное сообщение полной и достоверной декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду (ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ).