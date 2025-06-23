Тульский кремль отремонтируют за 22,5 миллиона рублей

Фото Госзакупки.

Работы должны закончить в октябре 2025 года.

На сайте Госзакупок появился тендер на ремонт стен и башен Тульского кремля. Начальная цена контракта составляет 22 528 426,27 руб.

В документах закупки целью выполнения работ названы: восстановление внешнего вида, создание безопасных условий для посещения и осмотра объекта культурного наследия посетителями и сотрудниками музея, улучшение эксплуатационных характеристик объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Тульского кремля».

Подрядчик должен закончить ремонт в срок до 31 октября 2025 года. При этом контракт действует по 30 декабря — в него включен период приемки работ и экспертиза.

Согласно проекту контракта, планируется отремонтировать Наугольную башню, башню Водяных ворот, башню На погребу, Ивановскую, Никитскую башни и башню Ивановских ворот.