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Щекинский филиал «Тулаавтодора» наказали за бездействие
Фото прокуратуры Тульской области.

Щекинский филиал «Тулаавтодора» наказали за бездействие

Ямы на дорогах создавали угрозу безопасности водителей.

Прокуратура Тепло-Огаревского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Надзорное ведомство нашло нарушения на дороге, обслуживаемой местным участком щекинского филиала «Тулаавтодора».

Установлено, что структурное подразделение госучреждения вовремя не провело ремонт участка дороги Лапотково — Ефремов — Большое Минино. В результате на ней образовалось много ям и выбоин, которые создавали угрозу безопасности участников дорожного движения.

Прокуратура внесла директору представление.

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Автор:
сегодня, в 13:12 +2
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