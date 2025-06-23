Щекинский филиал «Тулаавтодора» наказали за бездействие

Фото прокуратуры Тульской области.

Прокуратура Тепло-Огаревского района проверила соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Надзорное ведомство нашло нарушения на дороге, обслуживаемой местным участком щекинского филиала «Тулаавтодора».

Установлено, что структурное подразделение госучреждения вовремя не провело ремонт участка дороги Лапотково — Ефремов — Большое Минино. В результате на ней образовалось много ям и выбоин, которые создавали угрозу безопасности участников дорожного движения.

Прокуратура внесла директору представление.