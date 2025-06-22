Депутаты областной Думы и члены молодежного парламента приняли участие в акции «Свеча памяти»

Фото пресс-службы Тульской областной Думы.

Участники с зажженными лампадами прошли от сквера 80-летия обороны Тулы до площади Победы. В акции приняли участие представители Правительства региона и областной Думы, органов местного самоуправления, общественных организаций, молодежь, ветераны.

– Замечательно, что в год 80-летия Победы, Год защитника Отечества возродили традицию шествия. Она прекратилась во времена пандемии. В этот ранний час сегодня собралось много людей. Мы вместе, потому что эта акция символизирует память и наше глубокое уважение к героическим предкам, которые защитили нашу страну, – поделился впечатлениями заместитель председателя областной Думы Олег Иванов.

В акции приняло участие много молодежи. Председатель Молодежного парламента при облдуме Александр Платонов приехал в Тулу из Щекина.

– У нас тоже ежегодно проходят памятные акции в этот день. Сегодня – в поселке Первомайском, – рассказал Александр. – Эта дата важна для каждого. Нужно помнить и чтить героев, которые отдали свою жизнь за наше светлое будущее. Мы должны позаботиться о том, чтобы именно таким, светлым, оно было и для наших детей и внуков.

– Сегодня День памяти и скорби обо всех тех, кто в годы Великой Отечественной войны сложил головы ради нас, ради того, чтобы над нами было мирное небо. Наша задача, как молодежи, сохранить в своих сердцах эту память. Эта акция очень важна для всей страны, для региона и лично для меня и моей семьи. В войне участвовал мой прадед, он был разведчиком. Я всегда буду помнить о нем, – рассказала член Молодежного парламента Даниэла Барон.

Депутат Сергей Гребенщиков пришел вместе с детьми. Он выразил уверенность в том, что акция будет продолжаться еще много лет, так что когда-нибудь примет в ней участие вместе с внуками.

– Для меня важно передать детям эту традицию. Меня так воспитывали, и я их воспитываю так же. Потому что самое важное, чтобы мы знали о подвиге предков, чтили его. Этот траурный день – напоминание всем нам о том, какой ценой досталась Победа, – сказал Сергей Валерьевич.

– Это очень знаменательная акция. Люди должны помнить этот судьбоносный день, когда начались годы тяжелейших испытаний для нашего народа. Поэтому мы каждый год не только отмечаем День Победы, но и отдаем дань уважения нашим героическим предкам в День памяти и скорби. Эти даты помогают прочувствовать, что все беды и трагедии мы обязательно преодолеем, – сказал депутат Илья Киндеев.

– Мы отдаем дань памяти тем, благодаря кому живем сегодня в свободной стране. Считаю, что такие акции особенно важны для молодежи, потому что помогают проникнуться духом патриотизма, – отметил депутат Дмитрий Афоничев.

– День начала Великой Отечественной войны – важная дата в истории. Наши предки отстояли суверенитет государства в самой кровопролитной войне XX века, продемонстрировав нерушимое единство. И сегодня наши бойцы, весь наш народ едины, защищая Россию, – подчеркнул депутат Геннадий Никитин.

– Мы счастливые люди, потому что имеем сегодня возможность пожелать всем доброго утра. Тогда, 84 года назад, думаю, мало кто кому это пожелал. Хотел бы, чтобы мы никогда не забывали историю Ленинграда, Севастополя, Тулы, Москвы, Керчи, Аджимушкая… Чтобы мы никогда не забывали о 26 миллионах погибших… Мы просто не имеем права это забыть. Поэтому в этот день мы здесь и будем приходить всегда, – подчеркнул депутат Константин Подрезов.

На площади Победы состоялся митинг. Участники акции почтили память павших защитников Родины минутой молчания. В завершение туляки возложили цветы и поставили лампады к Вечному огню и стелам городов-героев.