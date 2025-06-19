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Туляки вернули в оборот более 200 тысяч монет
Фото Алексея Пирязева

Туляки вернули в оборот более 200 тысяч монет

Региональное отделение Банка России подвело итоги «Монетной недели».

Тематическая акция прошла по всей стране весной 2025 года. В Тульской области к ней присоединились крупные торговые сети. Туляки сдали в банки более 200 тысяч монет на сумму 880 тысяч рублей.

Скопившуюся мелочь потребители обменивали на банкноты или зачисляли на счет без комиссии. Ограничений по количеству монет и их номиналу не было. Люди приносили монеты разных номиналов — от 1 копейки (8000 штук) до 10 рублей (67000 штук).

В целом по стране во время акции в оборот вернули 51 млн монет на 242 млн рублей, уточнили в тульском отделении Банка России. Некоторые магазины и банки продолжают принимать монеты. Условия акции и адреса точек приёма монет можно узнать здесь.

 

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сегодня, в 21:21 0
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