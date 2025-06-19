Какие дома Тулы останутся без электричества 20 июня

Будут обесточены следующие дома:
- ул. Фестивальная, 120, 124,
- ул. Курковая, 5, 5-а, 5-в, 7, 7-а, 1-а, 3-а, 6, 8, 10, 12, 14
- ул. Луначарского, 174,
- ул. Набережная Дрейера, 50-62 (чётн.), 53,
- ул. Серебровская, 24, 26, 28, 41б,
- ул. Седова, д. 41, 41-а, 41-б,
- ул. Московская, д. 21,
- ул. Болдина, д. 86,
- ул. Высокая, 17-37 (нечётн.),
- ул. Сенежская, 2, 4,
- ул. Высокая, 1-15 (нечётн.), 10,
- ул. Бежковская, 5-37 (нечётн.), 2-38 (чётн.), 43, 45,
- ул. Газовая, 71, 72,
- пос. Лихвинка: пр-д Косой, 5-19 (нечётн.), 2, 12, 18, 18-а,
- 4-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 7-а,
- 3-й Лихвинский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 2-а, 3-а, 9-а, 15-а, 18-а,
- ул. Ярославского, 2-б.