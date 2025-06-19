  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Какие дома Тулы останутся без электричества 20 июня - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Какие дома Тулы останутся без электричества 20 июня

Какие дома Тулы останутся без электричества 20 июня

Плановые отключения пройдут с 9 до 17 часов.

Будут обесточены следующие дома:

  • ул. Фестивальная, 120, 124,
  • ул. Курковая, 5, 5-а, 5-в, 7, 7-а, 1-а, 3-а, 6, 8, 10, 12, 14
  • ул. Луначарского, 174,
  • ул. Набережная Дрейера, 50-62 (чётн.), 53,
  • ул. Серебровская, 24, 26, 28, 41б,
  • ул. Седова, д. 41, 41-а, 41-б,
  • ул. Московская, д. 21,
  • ул. Болдина, д. 86,
  • ул. Высокая, 17-37 (нечётн.),
  • ул. Сенежская, 2, 4,
  • ул. Высокая, 1-15 (нечётн.), 10,
  • ул. Бежковская, 5-37 (нечётн.), 2-38 (чётн.), 43, 45,
  • ул. Газовая, 71, 72,
  • пос. Лихвинка: пр-д Косой, 5-19 (нечётн.), 2, 12, 18, 18-а,
  • 4-й Лихвинский пр-д, 1-37 (нечётн.), 2-14 (чётн.), 7-а,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.), 2-а, 3-а, 9-а, 15-а, 18-а,
  • ул. Ярославского, 2-б.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 21:50 0
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светнет светаплановые отключения электроэнергии
Место
Тула

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки вернули в оборот более 200 тысяч монет
Туляки вернули в оборот более 200 тысяч монет
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.