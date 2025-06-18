В Тульском экзотариуме напомнили, что делать при встрече с гадюкой

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Гадюка обыкновенная — единственная потенциально опасная для человека змея в Тульской области. Ее длина вместе с хвостом обычно не превышает 65 см.

В летнее время иногда греется на солнце, но большей частью прячется под старыми пнями, в расщелинах и т. п.

Специалисты Тульского экзотариума напомнили, что делать, если вы встретили гадюку:

— Змея эта неагрессивная и при приближении человека старается использовать свою камуфлированную окраску настолько, насколько это возможно, либо уползти.

Только в случае неожиданного появления человека либо при провокации с его стороны она может попытаться его укусить. Такое осторожное поведение объясняется тем, что ей требуется много энергии для воспроизводства яда.

Что делать если вы встретили гадюку в лесу? Ничего! Просто дайте ей уползти по своим делам.

Что делать, если змея обнаружилась на вашем дачном участке? Для начала просто постарайтесь, чтобы она на него не заползала: не складируйте мусор, выкашивайте бурьян, соблюдайте чистоту. Гадюке у вас будет интересно лишь в том случае, если она нашла потенциальную добычу — большое количество мышевидных грызунов.

Если же гадюка заползла, не нужно пытаться ее убить. Большая часть укусов происходит именно при таких попытках. Можно позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб (112), отслеживая змею на расстоянии до приезда специалистов.