  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Туляк спас двух мопсов на дороге - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Туляк спас двух мопсов на загородной дороге
Фото Алексея.

Туляк спас двух мопсов на загородной дороге

У одного из псов была травмирована лапа.

Накануне в социальных сетях появились фотографии собак, брошенных на дороге под Тулой. Автор снимков искал хозяев животных. Myslo разобрался, как мопсы попали на проезжую часть, что с ними произошло и какова их дальнейшая судьба.

Утром 17 июня на дороге под поселком Ленинским заметили двух мопсов. Собаки лежали на проезжей части, когда их нашел неравнодушный туляк, ехавший с работы.

Алексей рассказал Myslo, что у одного из мопсов серьезная травма лапы: судя по всему, он попал под машину.

photo_2025-06-17_05-42-25.jpg

— Как собаки оказались там, ума не приложу. Походил вокруг, посмотрел — ни одного дома поблизости. И сколько машин проехало — все мимо, никто не остановился.

Туляк отвез травмированного мопса в ветклинику «Айболит», где кобельку диагностировали серьезный перелом. Второго найденыша, девочку, мужчина забрал домой. В тот же день с Алексеем связались желающие приютить животное.

photo_2025-06-18_13-51-59.jpg

А пострадавшего пса оставила себе сотрудница ветеринарной клиники, дежурившая в то утро. Девушка заявила, что возьмет все расходы по лечению мопса на себя.

Знаете, как мопсы оказались на дороге и чьи они? Напишите об этом в комментариях.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 14:55 +6
Другие статьи по темам
Событие
Тулаживотныеспасение

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Тульском экзотариуме напомнили, что делать при встрече с гадюкой
В Тульском экзотариуме напомнили, что делать при встрече с гадюкой
ВТБ ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в 2025 году
ВТБ ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в 2025 году
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.