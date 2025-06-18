Туляк спас двух мопсов на загородной дороге

Фото Алексея.

У одного из псов была травмирована лапа.

Накануне в социальных сетях появились фотографии собак, брошенных на дороге под Тулой. Автор снимков искал хозяев животных. Myslo разобрался, как мопсы попали на проезжую часть, что с ними произошло и какова их дальнейшая судьба.

Утром 17 июня на дороге под поселком Ленинским заметили двух мопсов. Собаки лежали на проезжей части, когда их нашел неравнодушный туляк, ехавший с работы.

Алексей рассказал Myslo, что у одного из мопсов серьезная травма лапы: судя по всему, он попал под машину.

— Как собаки оказались там, ума не приложу. Походил вокруг, посмотрел — ни одного дома поблизости. И сколько машин проехало — все мимо, никто не остановился.

Туляк отвез травмированного мопса в ветклинику «Айболит», где кобельку диагностировали серьезный перелом. Второго найденыша, девочку, мужчина забрал домой. В тот же день с Алексеем связались желающие приютить животное.

А пострадавшего пса оставила себе сотрудница ветеринарной клиники, дежурившая в то утро. Девушка заявила, что возьмет все расходы по лечению мопса на себя.

Знаете, как мопсы оказались на дороге и чьи они? Напишите об этом в комментариях.