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Семь бригад рабочих устраняют последствия ливня на улицах Тулы
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Семь бригад рабочих устраняют последствия ливня на улицах Тулы

Городские власти сформированы дополнительные бригады по ликвидации подтоплений, ввели особый режим работы и вместе с ЕДДС выявляют затопленные водой участки.

Локальные участки подтоплений улично-дорожной сети устраняются силами семи бригад. В работе задействованы две мотопомпы и каналопромывочная машина.

Для обеспечения беспрепятственного отвода воды постоянно расчищаются дождеприемные решетки и водоотводные лотки ливневой канализации от грязи, мусора.

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Работы прошли на Орловском шоссе, улицах Халтурина, Степанова, Ложевой, Тимирязева, Дм. Ульянова, Металлургов, Советской, Мосина, Октябрьской, Арсенальной, Л. Толстого, Рязанской, Демидовской Плотине и других.

По данным городской администрации, ливневая канализация в Туле находится в работоспособном состоянии, мероприятия по ее обслуживанию проводятся регулярно. Мониторинг состояния объектов улично-дорожной сети сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству ведут на постоянной основе.

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