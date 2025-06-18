Семь бригад рабочих устраняют последствия ливня на улицах Тулы

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Городские власти сформированы дополнительные бригады по ликвидации подтоплений, ввели особый режим работы и вместе с ЕДДС выявляют затопленные водой участки.

Локальные участки подтоплений улично-дорожной сети устраняются силами семи бригад. В работе задействованы две мотопомпы и каналопромывочная машина.

Для обеспечения беспрепятственного отвода воды постоянно расчищаются дождеприемные решетки и водоотводные лотки ливневой канализации от грязи, мусора.

Работы прошли на Орловском шоссе, улицах Халтурина, Степанова, Ложевой, Тимирязева, Дм. Ульянова, Металлургов, Советской, Мосина, Октябрьской, Арсенальной, Л. Толстого, Рязанской, Демидовской Плотине и других.



По данным городской администрации, ливневая канализация в Туле находится в работоспособном состоянии, мероприятия по ее обслуживанию проводятся регулярно. Мониторинг состояния объектов улично-дорожной сети сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству ведут на постоянной основе.