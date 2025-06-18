Тульские силовики провели антитеррористические учения

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Согласно легенде, злоумышленникам удалось взять в заложники сотрудников одного из промышленных предприятий.

В среду, 18 июня, на одном из объектов промышленности Тульской области под руководством регионального оперативного штаба проведено тактико-специальное антитеррористическое учение с привлечением территориальных УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, УФСИН, Росгвардии, других ведомств по реагированию сил и средств на угрозу и совершение теракта.

По легенде учений, условной диверсионно-разведывательной группе удалось проникнуть на территорию объекта и захватить в заложники сотрудников предприятия. Первый этап включал в себя организацию действий при возникновении угрозы совершения террористического акта, усилению режима безопасности, эвакуации персонала и розыску условных террористов.

Второй этап учений был направлен на отработку действий по блокированию условных злоумышленников. Завершающим этапом стала отработка алгоритма введения режима контртеррористической операции – спецназовцы провели штурм, захват и нейтрализацию «террористов», освободили заложников и обезвредили условное взрывное устройство.

По данным оперативного штаба, проведённые мероприятия способствовали совершенствованию межведомственного взаимодействия при противодействии террористическим актам. Запланированные цели и задачи учений были полностью достигнуты и выполнены.