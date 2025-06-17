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В Туле продают кроссовки факелоносцев Олимпиады-80 за 250 тысяч рублей
Фото Avito

В Туле продают кроссовки факелоносцев Олимпиады-80 за 250 тысяч рублей

Обувь сшила японская фирма Mizuno.

В Туле предлагают приобрести кроссовки, которые носили факелоносцы Олимпиады 1980 года в Москве. Обувь 43,5 размера сохранилась в отличном состоянии.

Произведены кроссовки японской фирмой Mizuno — официальным поставщиком экипировки на Олимпиаде-80. Материал основной части — натуральная кожа. За пару продавец намерен выручить 250 тысяч рублей.

Для справки: белые кроссовки с вышитой буквой «М» и символикой Олимпиады — один из символов прошедших в Москве игр. Такая обувь выставлялась в музеях. В СССР олимпийский огонь передавали исключительно бегуны, обутые в кроссовки Mizuno. 5 тысяч человек преодолели пешком путь из Греции в Москву за 30 дней.

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Автор:
сегодня, в 17:05 0
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