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В колледжах Тульской области стартовал демонстрационный экзамен
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В колледжах Тульской области стартовал демонстрационный экзамен

В 2025 году экзамен сдают 5527 студентов.

В период с мая по июнь в организациях среднего профессионального образования проходит итоговая аттестация. С 2017 года она проводится в форме демонстрационного экзамена.

17 июня площадки демоэкзамена в Тульском колледже строительства и отраслевых технологий посетил заместитель губернатора Ярослав Раков.

Министр образования региона Оксана Осташко рассказала, что демонстрационный экзамен — уникальная форма государственной итоговой аттестации в колледжах, которая позволяет провести независимую оценку уровня подготовки выпускника в условиях производства.

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Ключевая роль в проведении демонстрационного экзамена принадлежит экспертам, оценивающим выполнение заданий студентами. Более 90% экспертов являются представителями организаций-работодателей региона.

В 2025 году экзамен сдают 5527 студентов.

Ярослав Раков напомнил, что 20 июня стартует приемная кампания в колледжи и техникумы. Также он пригласил всех желающих поступать в организации СПО Тульской области — экономика региона ждет молодые квалифицированные кадры, специалистов, владеющих современными технологиями производства.

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