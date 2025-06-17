Резкое похолодание придет в Центральную Россию в четверг

Фото Алексея Пирязева.

А еще ожидаются дожди, холодный ветер и низкое атмосферное давление.

Настоящее похолодание придет в регионы ЦФО в четверг, 19 июня. В этот день на восток европейской территории страны с севера свалится глубокий циклон, который принесет наполненные влагой облака и холодные воздушные массы.

По прогнозам синоптиков погодного центра «Фобос», в такой ситуации днем будет не выше +16…+18°. Пик холодной волны придется на пятницу — к утру похолодает до +10…+12°, а днем вновь +16…+18°. Среднесуточная температура воздуха составит около +14° при норме +18°.

— Добавят погоде дискомфорта кратковременные дожди, порывистый ветер северных румбов и низкое атмосферное давление, которое окажется на 14–16 единиц ниже нормы, — говорят синоптики.

На предстоящих выходных немного потеплеет. Но возвращение температур в климатическое русло ожидается лишь в середине следующей недели. И снова тепло будет непродолжительным.