Пособника обманувших туляков мошенников задержали в Москве

Фото полиции Тульской области

В начале июня в столице России задержали пособника мошенников, похитивших у двух пенсионеров из Тулы около 4 миллионов рублей. 19-летний уроженец Астраханской области забирал у жертв деньги, после чего переводил их на счета аферистов.

Пожилые туляки обратились в полицию в начале марта. Пенсионеры рассказали, что неизвестные убедили их отдать наличность, чтобы избежать уголовной ответственности за финансирование экстремистских и террористических организаций. 67-летний мужчина отдал курьеру 3 миллиона 740 тысяч рублей, 86-летняя женщина — 1 миллион. По данным фактам возбуждены два уголовных дела за мошенничество в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и 4 ст. 159 УК ПФ)

В ходе следственных мероприятий оперативники установили, что два случая связаны: деньги у потерпевших забирал один и тот же курьер. Полиция проверяет деятельность юноши на территории других регионов страны.