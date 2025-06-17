  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Пособника обманувших туляков мошенников задержали в Москве - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Пособника обманувших туляков мошенников задержали в Москве
Фото полиции Тульской области

Пособника обманувших туляков мошенников задержали в Москве

Юноша работал курьером.

В начале июня в столице России задержали пособника мошенников, похитивших у двух пенсионеров из Тулы около 4 миллионов рублей. 19-летний уроженец Астраханской области забирал у жертв деньги, после чего переводил их на счета аферистов.

Пожилые туляки обратились в полицию в начале марта. Пенсионеры рассказали, что неизвестные убедили их отдать наличность, чтобы избежать уголовной ответственности за финансирование экстремистских и террористических организаций. 67-летний мужчина отдал курьеру 3 миллиона 740 тысяч рублей, 86-летняя женщина — 1 миллион. По данным фактам возбуждены два уголовных дела за мошенничество в крупном и особо крупном размере (ч. 3 и 4 ст. 159 УК ПФ)

В ходе следственных мероприятий оперативники установили, что два случая связаны: деньги у потерпевших забирал один и тот же курьер. Полиция проверяет деятельность юноши на территории других регионов страны.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 17:57 0
Другие статьи по темам
Событие
мошенникиТулаполиция

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Судимая за убийство пенсионерка задержана в Туле за кражу денег с чужих карт
Судимая за убийство пенсионерка задержана в Туле за кражу денег с чужих карт
Резкое похолодание придет в Центральную Россию в четверг
Резкое похолодание придет в Центральную Россию в четверг
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.