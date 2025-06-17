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Тулячки заняли второе место на «Баскетбольном девичнике»
Фото Анны Лещевой.

Тулячки заняли второе место на «Баскетбольном девичнике»

Этап соревнований Moscow Open — 2025 по стритболу прошел в столице 12 июня.

В состязании участвовали сразу две команды по стритболу* из Тулы. В категории «Женщины 23 года и старше» выступили «ЦИВС», а в категории «Женщины 40+» — команда «ДК ЛюБа».

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Участницы команды «ДК ЛюБа» (слева направо): Софья Федорова, Екатерина Фуладванд, Ольга Харитонова, Анна Лещева.

Обе команды готовились к соревнованиям под руководством мастера спорта и играющего тренера ЦИВС — Екатерины Фуладванд. В финале спортсменки заняли вторые места в своих категориях.

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Участницы команды «ЦИВС» (слева направо): Карина Тарасова, Юлия Малышева, Виктория Петухова, Софья Гончарова.

Тулячек наградили медалями, подарками и цветами. Также спортсменки пообщались с чемпионками Европы 2007 года — гостьи фестиваля отвечали на вопросы и проводили мастер-классы.

Следующий этап соревнований состоится 5 июля в Москве. 

*Стритбол отличается от обычного баскетбола количеством игроков — по три в каждой команде, — и зоной игры — она составляет половину баскетбольного игрового поля c одним кольцом.

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