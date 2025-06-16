В Туле трамваи № 12 и 13 на месяц изменят маршрут

В связи с капитальным ремонтом трамвайных путей на ул. Станиславского на участке от ул. Николая Руднева до проспекта Ленина ежедневно с 16 июня до 14 июля с 22.00 до 5.00 не будут ходить трамваи.

На период производства работ трамваи маршрутов № 12 и 13 будут следовать по измененной схеме через ул. Фридриха Энгельса: