Тульские театры приглашают поучаствовать в международном фестивале «Территория жеста»

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Постановки должны быть либо понятны без слов, либо поставлены на жестовом языке, либо сопровождаться переводом на жестовый язык.

Тульские театры приглашают принять участие в VIII международном фестивале театрального искусства «Территория жеста», который пройдет в Москве в октябре текущего года.

Как сообщают организаторы мероприятия, это главное мировое театральное событие для артистов и зрителей с проблемами слуха, которое проходит ежегодно.

К участию в фестивале приглашаются профессиональные и любительские театральные коллективы и исполнители из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

На конкурс могут быть представлены драматические, музыкальные, пластические спектакли. В этом году в фестивальную программу добавлена новая номинация — «Визуальная миниатюра», жанр характерный для неслышащих артистов.

Организаторы — Министерство культуры РФ и московский Театр мимики и жеста.

Заявки принимаются до 1 июля. Главное требование — постановки должны быть либо понятны без слов, либо поставлены на жестовом языке, либо сопровождаться переводом на жестовый язык. Подробности можно узнать на сайте фестиваля.

Отметим, что в прошлом году тульский коллектив «Калейдоскоп 71» за драматический спектакль «Беда от нежного сердца» был удостоен специальным призом жюри фестиваля.