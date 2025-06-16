В Куркино нашли опасные детские площадки

Фото прокуратуры Тульской области

Прокуратура Куркинского района провела проверку законодательства о безопасной эксплуатации детских игровых площадок. Установлено, что по двум адресам объекты представляют опасность при дальнейшем использовании.

Внимание надзорного ведомства привлекли площадки на улицах Октябрьской и Ленина. Территория игровых участков не оборудована ударопоглощающим покрытием, у качелей отсутствуют деревянные элементы сидений, а некоторые объекты и вовсе оказались неустойчивы.

Площадки признали создающими угрозу здоровью детей. Районная прокуратура внесла представление главе муниципального образования.