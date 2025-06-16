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В Куркино нашли опасные детские площадки
Фото прокуратуры Тульской области

В Куркино нашли опасные детские площадки

Конструкции дышат на ладан.

Прокуратура Куркинского района провела проверку законодательства о безопасной эксплуатации детских игровых площадок. Установлено, что по двум адресам объекты представляют опасность при дальнейшем использовании.

Внимание надзорного ведомства привлекли площадки на улицах Октябрьской и Ленина. Территория игровых участков не оборудована ударопоглощающим покрытием, у качелей отсутствуют деревянные элементы сидений, а некоторые объекты и вовсе оказались неустойчивы.

Площадки признали создающими угрозу здоровью детей. Районная прокуратура внесла представление главе муниципального образования.

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Автор:
сегодня, в 11:55 +2
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прокуратура Тульской областидетские площадки

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