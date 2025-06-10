  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В центре Тулы 11 и 12 июня ограничат движение транспорта - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В центре Тулы 11 и 12 июня ограничат движение транспорта

В центре Тулы 11 и 12 июня ограничат движение транспорта

Все из-за фестиваля «Автострада-2025».

Будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

  • с 00.00 11 июня до 23.59 12 июня на участке от ул. Революции до Тургеневской по ул. Менделеевской;
  •  
  • с 00.00 11 июня до 9.00 12 июня на участке от ул. Советской до Менделеевской на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина.

Ограничено движение всех видов транспортных средств:

  • с 22.00 11 июня до 23.59 12 июня на участке от ул. Революции до Тургеневской по ул. Менделеевской; на участке от ул. Советской до Менделеевской на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина;
  • с 7.00 до 12.00 на участке от ул. Советской до Тургеневской и Садового переулка по ул. Менделеевской.


Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 12:25 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ограничение движенияфестиваль

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За учебный год в тульских школах нашли почти 300 кг просроченных продуктов
За учебный год в тульских школах нашли почти 300 кг просроченных продуктов
Тулячка принесла наркотики сожителю в отдел полиции: суд огласил приговор
Тулячка принесла наркотики сожителю в отдел полиции: суд огласил приговор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.