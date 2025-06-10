Тулячка принесла наркотики сожителю в отдел полиции: суд огласил приговор

В Туле 35-летняя местная жительница признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

Судом установлено, что вечером 25 декабря 2024 года ранее судимая обвиняемая планировала посетить сожителя, который находился в камере отдела полиции. Заботливая гражданка приготовила для мужчины, задержанного за кражу, целый продуктовый набор, в котором спрятала наркотики. Однако бдительные полицейские при досмотре изъяли 0,63 грамма запрещенных веществ.

Женщина признала вину в совершении преступления, приговором суда ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.