В Туле стартовал «Добрый Фест»

В ресторанах и кафе Тульской области впервые проходит «Добрый Фест» в поддержку деревянной Тулы в рамках пятого сезона «Том Сойер Феста». Инициатор фестиваля — Агентство развития туризма региона.
По словам заместителя министра культуры и туризма Елены Мартыновой, гастрофестивали давно стали одним из эффективных инструментов продвижения региональных брендов:
— «Добрый фест» привлечет внимание туляков и гостей региона к сохранению облика деревянных домов в исторической части Тулы и к самому волонтерскому проекту. Одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство» — создание новых точек притяжения, которыми могут стать и подобные объекты, хранящие дух города.
Как ранее писал Myslo, в 2025 году волонтеры отремонтируют фасады зданий на улице Пирогова, 21 и 43, а также на улице Глеба Успенского, 27.
Рестораны-участники добавили в меню «Доброе блюдо» либо выбрали позицию из действующего меню, а часть выручки от их продажи будут направлять в фонд «Том Сойер Феста» на реставрационные работы.
В меню представлены как основные блюда, так и супы, десерты и завтраки.
К «Доброму Фесту» уже присоединились 15 заведений:
- «Берендей» (Тульская обл., 192-й км шоссе Москва - Крым, Мыза);
- «Брунколь» (Тульская область, Заокский район, деревня Митино, ул. Сосновый бульвар, 3-а);
- «Кулинарный цех» (г. Тула, ул. Металлистов, 15-а);
- «ОРЕХЪ» (Тульская область, Венёв, ул. Льва Толстого, 7);
- «Пётр Петрович» (г. Тула, ул. Первомайская, 13-а, к. 15);
- «Пряности и Радости» (г. Тула, ул. Октябрьская, 1-д);
- «Респект» (г. Тула, ул. Советская, 5);
- «Светски» (г. Тула, ул. Советская, 3);
- «Тарелка» (Тульская область, Алексин, ул. 50 Лет Октября, 4);
- «Третья Волна» (г. Тула, Центральный переулок, 18);
- Bottega Italiana (г. Тула, ул. Менделеевская, 12-в);
- MR. CUP (г. Тула, ул. Советская, 56-а);
- Rafters (г. Тула, Металлистов, 13);
- SheLESt (Тульская область, Осетровское лесничество, ул. Зелёная, 37, территория отеля Just WOOD);
- Wine & Whiskey by Simple (г. Тула, ул. Лейтейзена, 18, стр. 1).