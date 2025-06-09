В Туле стартовал «Добрый Фест»

Рестораны-участники добавили в меню специальные блюда, а часть выручки от их продажи будут направлять в фонд «Том Сойер Фест» на реставрацию старинных домов.

В ресторанах и кафе Тульской области впервые проходит «Добрый Фест» в поддержку деревянной Тулы в рамках пятого сезона «Том Сойер Феста». Инициатор фестиваля — Агентство развития туризма региона.

По словам заместителя министра культуры и туризма Елены Мартыновой, гастрофестивали давно стали одним из эффективных инструментов продвижения региональных брендов:

— «Добрый фест» привлечет внимание туляков и гостей региона к сохранению облика деревянных домов в исторической части Тулы и к самому волонтерскому проекту. Одна из задач нацпроекта «Туризм и гостеприимство» — создание новых точек притяжения, которыми могут стать и подобные объекты, хранящие дух города.

Как ранее писал Myslo, в 2025 году волонтеры отремонтируют фасады зданий на улице Пирогова, 21 и 43, а также на улице Глеба Успенского, 27.

Рестораны-участники добавили в меню «Доброе блюдо» либо выбрали позицию из действующего меню, а часть выручки от их продажи будут направлять в фонд «Том Сойер Феста» на реставрационные работы.

В меню представлены как основные блюда, так и супы, десерты и завтраки.

К «Доброму Фесту» уже присоединились 15 заведений: