Главу администрации Богородицка наказали за прорыв канализации

Фото Дмитрия Дзюбина.

Богородицкая межрайонная прокуратура провела проверку по жалобе местного жителя на прорыв канализации.

Было установлено, что администрация муниципального образования плохо содержала сеть коммуникаций протяженностью 11,3 километра, в результате чего участок около дома № 6 микрорайона Западный Богородицка попросту сгнил. Нечистоты затопили близлежащую территорию.

По результатам проверки прокуратура внесла представление главе администрации муниципального образования Вадиму Игонину. Суд обязал местные власти отремонтировать канализацию.