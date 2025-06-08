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В Петровском к концу 2025 года построят модульный бассейн
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

В Петровском к концу 2025 года построят модульный бассейн

А в Щекинском районе появится «умная» спортивная площадка.

В поселке Петровский строят модульный плавательный бассейн. Уже в конце 2025 года жители микрорайона смогут посещать бассейн и наслаждаться плаванием, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале. 

Глава региона отметил, что в этом году также начнется строительство модульного бассейна в областном госпитале для ветеранов в поселке Грицовском.

«В прошлом году мы ввели в эксплуатацию современный легкоатлетический манеж с игровым залом, который располагается в Мясново. И уже сейчас делаем акцент на водные виды спорта», — отметил Миляев. 

К 1 сентября в Алексине, Плавске и поселках Волово и Одоев будут созданы 4 современные спортивные площадки, включающие зоны воркаута, уличные тренажеры, информационные стойки. 

А в поселке Майский Щекинского района появится «умная» спортивная площадка, оснащенная современным оборудованием с QR-кодами для изучения упражнений. Площадка будет включать зону воркаута, зону для командных видов спорта и трибуну на 25 мест.

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