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Как будет работать МРЭО в Тульской области в праздничные дни
Фото УГИБДД по Тульской области.

Как будет работать МРЭО в Тульской области в праздничные дни

Публикуем график работы отделений МРЭО ГАИ с 12 по 15 июня 2025 года.

12 и 15 июня - выходные дни.

13 июня:

  • Отделение № 1 (192-й км М-2 «Крым», тел. 8 (4872) 32-44-14, 32-44-17, 9.00 — 18.00.
  • Отделение № 6 (Алексин, ул. Кутузова, 7, тел. 8 (48753) 6-30-05, 9.00 — 18.00.
  • Отделение № 8 (Ефремов, Тульское шоссе, 139, тел. 8 (48741) 6-25-73, 8.00 — 17.00.
  • Отделение № 9 (Киреевск, ул. Дорожников, 5, тел. 8 (48754) 6-09-26, 9.00 — 18.00.
  • Отделение № 10 (Новомосковск, Узловский проезд, 5, тел. 8 (48754) 6-09-26, 9.00 — 18.00.
  • Отделение № 11 (Суворов, ул. Строителей, 2, тел. 8 (48763) 2-60-03, 9.00 — 18.00.

14 июня:

  • Отделение № 1 (192-й км автодороги М-2 «Крым», тел. 8 (4872) 32-44-14, 32-44-17, 9.00 — 16.45.
  • Отделение № 6 (Алексин, ул. Кутузова, 7, тел. 8 (48753) 6-30-05, 9.00 — 16.45.
  • Отделение № 8 (Ефремов, Тульское шоссе, 139, тел. 8 (48741) 6-25-73, 8.00 — 15.45.
  • Отделение № 9 (Киреевск, ул. Дорожников, 5, тел. 8 (48754) 6-09-26, 9.00 — 16.45.
  • Отделение № 10 (Новомосковск, Узловский проезд, 5, тел. 8 (48754) 6-09-26, 9.00 — 16.45.
  • Отделение № 11 (Суворов, ул. Строителей, 2, тел. 8 (48763) 2-60-03, 9.00 — 16.45.

Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.

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