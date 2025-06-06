Как будет работать МРЭО в Тульской области в праздничные дни

12 и 15 июня - выходные дни.
13 июня:
- Отделение № 1 (192-й км М-2 «Крым», тел. 8 (4872) 32-44-14, 32-44-17, 9.00 — 18.00.
- Отделение № 6 (Алексин, ул. Кутузова, 7, тел. 8 (48753) 6-30-05, 9.00 — 18.00.
- Отделение № 8 (Ефремов, Тульское шоссе, 139, тел. 8 (48741) 6-25-73, 8.00 — 17.00.
- Отделение № 9 (Киреевск, ул. Дорожников, 5, тел. 8 (48754) 6-09-26, 9.00 — 18.00.
- Отделение № 10 (Новомосковск, Узловский проезд, 5, тел. 8 (48754) 6-09-26, 9.00 — 18.00.
- Отделение № 11 (Суворов, ул. Строителей, 2, тел. 8 (48763) 2-60-03, 9.00 — 18.00.
14 июня:
- Отделение № 1 (192-й км автодороги М-2 «Крым», тел. 8 (4872) 32-44-14, 32-44-17, 9.00 — 16.45.
- Отделение № 6 (Алексин, ул. Кутузова, 7, тел. 8 (48753) 6-30-05, 9.00 — 16.45.
- Отделение № 8 (Ефремов, Тульское шоссе, 139, тел. 8 (48741) 6-25-73, 8.00 — 15.45.
- Отделение № 9 (Киреевск, ул. Дорожников, 5, тел. 8 (48754) 6-09-26, 9.00 — 16.45.
- Отделение № 10 (Новомосковск, Узловский проезд, 5, тел. 8 (48754) 6-09-26, 9.00 — 16.45.
- Отделение № 11 (Суворов, ул. Строителей, 2, тел. 8 (48763) 2-60-03, 9.00 — 16.45.
Обеденный перерыв с 13.00 до 13.45.