Навигатор начнёт предупреждать тульских водителей о диких животных на дорогах

В целях снижения аварийности и травматизма при ДТП с участием диких животных в Тульской области внедрили новый функционал в «Яндекс. Навигатор». Инициатором изменений выступило министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии региона.

Теперь при движении по заранее определённым опасным участкам дорог, где наиболее часто фиксируются выходы диких животных на проезжую часть, навигатор голосовым сообщением предупреждает водителей о возможной опасности. Это позволяет автомобилистам своевременно снизить скорость и избежать ДТП.

Специалисты отмечают, что наибольшая активность животных приходится на период с середины мая по середину октября.

В «Яндекс. Навигаторе» уже промаркированы следующие участки автомобильных дорог Тульской области: