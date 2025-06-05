Навигатор начнёт предупреждать тульских водителей о диких животных на дорогах

Теперь при движении по заранее определённым опасным участкам дорог, где наиболее часто фиксируются выходы диких животных на проезжую часть, навигатор голосовым сообщением предупреждает водителей о возможной опасности. Это позволяет автомобилистам своевременно снизить скорость и избежать ДТП.
Специалисты отмечают, что наибольшая активность животных приходится на период с середины мая по середину октября.
- Крым М-2 Русятино – Дворяниново (1–3 км);
- Подъезд к городу Тула от а/д М-2 (1–29 км);
- Крым М-2 (108–114 км);
- Крым М-2 (123–129 км);
- Крым М-2 (140–148 км);
- Крым М-2 (156–159 км);
- Крым М-2 (162–169 км), платный участок;
- Крым М-2 (162–166 км);
- Крым М-2 (189–202 км);
- Крым М-2 (240–249 км);
- Крым М-2 (268–301 км);
- Золотое кольцо (727–760 км);
- Тула – Белёв (10–49 км);
- Тула – Белёв (87–94 км);
- Тула – Новомосковск (31–36 км);
- Железня – Алексин (15–21 км);
- Дон М-4 (230–236 км);
- Алексин – Першино (11–15 км);
- Дубна – Лобжа (7–10 км).