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Навигатор начнёт предупреждать тульских водителей о диких животных на дорогах
Фото из архива Myslo.

Навигатор начнёт предупреждать тульских водителей о диких животных на дорогах

Автомобилисты услышат голосовое предупреждение.

В целях снижения аварийности и травматизма при ДТП с участием диких животных в Тульской области внедрили новый функционал в «Яндекс. Навигатор». Инициатором изменений выступило министерство сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии региона.
 

Теперь при движении по заранее определённым опасным участкам дорог, где наиболее часто фиксируются выходы диких животных на проезжую часть, навигатор голосовым сообщением предупреждает водителей о возможной опасности. Это позволяет автомобилистам своевременно снизить скорость и избежать ДТП.

Специалисты отмечают, что наибольшая активность животных приходится на период с середины мая по середину октября.

В «Яндекс. Навигаторе» уже промаркированы следующие участки автомобильных дорог Тульской области:
 
  • Крым М-2 Русятино – Дворяниново (1–3 км);
  • Подъезд к городу Тула от а/д М-2 (1–29 км);
  • Крым М-2 (108–114 км);
  • Крым М-2 (123–129 км);
  • Крым М-2 (140–148 км);
  • Крым М-2 (156–159 км);
  • Крым М-2 (162–169 км), платный участок;
  • Крым М-2 (162–166 км);
  • Крым М-2 (189–202 км);
  • Крым М-2 (240–249 км);
  • Крым М-2 (268–301 км);
  • Золотое кольцо (727–760 км);
  • Тула – Белёв (10–49 км);
  • Тула – Белёв (87–94 км);
  • Тула – Новомосковск (31–36 км);
  • Железня – Алексин (15–21 км);
  • Дон М-4 (230–236 км);
  • Алексин – Першино (11–15 км);
  • Дубна – Лобжа (7–10 км).
 
 

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Автор:
сегодня, в 15:13 +2
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