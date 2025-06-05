Туляк взял кредиты на жителей 37 регионов России

Фото Дмитрия Дзюбина.

Молодого жителя оружейной столицы признали виновным в мошенничестве. С января по ноябрь 2023 года туляк обманом получил пароли от Госуслуг от 36 девушек и одного парня. Всем потерпевшим от 20 до 26 лет.

Мошенник предлагал жертвам заработать с помощью регистрации на разных сайтах, которые якобы платят пользователям. Втершись в доверие к молодым людям, туляк просил у них пароли от Госуслуг, после чего оформлял на потерпевших кредиты. Мошенник убеждал жертв в том, что поступившие деньги являются вознаграждением за регистрацию.

После того как потерпевшие получали первые выплаты, туляк предлагал им перевести деньги на его счет, обещая при этом их приумножить.

Действуя по такой схеме, мошенник похитил в общей сложности 2,7 миллиона рублей. Мужчина добровольно возместил ущерб 7 потерпевшим в ходе предварительного слушания дела. Суд назначил туляку штраф в 200 тысяч рублей.