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В Черни разоблачили группу торговцев контрафактным алкоголем и табаком
Фото из архива Myslo.

В Черни разоблачили группу торговцев контрафактным алкоголем и табаком

Виновные отделались штрафами почти в 4 миллиона рублей.

Прокуратура Чернского района поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего предпринимателя и двух его сообщниц.

С 2021 по 2024 год индивидуальный предприниматель вместе с двумя работавшими у него продавщицами закупал и хранил в собственных магазинах, расположенных на территории района, алкогольную
и табачную продукцию, которая не имела специальных акцизных марок. 

В апреле 2024 года силовики изъяли из оборота свыше 3,2 тысячи пачек сигарет и 3,6 тысячи бутылок алкогольной продукции, стоимость
которых превысила 1,6 миллиона рублей.

Суд приговорил виновных к наказанию в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей, 410 и 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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