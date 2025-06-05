В Черни разоблачили группу торговцев контрафактным алкоголем и табаком

Фото из архива Myslo.

Прокуратура Чернского района поддержала в суде обвинение по уголовному делу в отношении 47-летнего предпринимателя и двух его сообщниц.

С 2021 по 2024 год индивидуальный предприниматель вместе с двумя работавшими у него продавщицами закупал и хранил в собственных магазинах, расположенных на территории района, алкогольную

и табачную продукцию, которая не имела специальных акцизных марок.

В апреле 2024 года силовики изъяли из оборота свыше 3,2 тысячи пачек сигарет и 3,6 тысячи бутылок алкогольной продукции, стоимость

которых превысила 1,6 миллиона рублей.

Суд приговорил виновных к наказанию в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей, 410 и 400 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.