В Тульском наркодиспансере пройдет день открытых дверей

21 июня с 9.00 до 15.00 в Тульском областном наркодиспансере № 1 на ул. Мосина, 21 пройдет день открытых дверей. Все желающие смогут получить анонимную консультацию врача психиатра-нарколога, пройти анонимное химико-токсикологическое исследование мочи на наличие наркотических средств и психотропных веществ в организме. Об этом сообщает региональный минздрав.

— Главное — не откладывать обращение за помощью. Чем раньше человек сделает этот шаг, тем быстрее и легче пройдет путь к выздоровлению. День открытых дверей — это возможность сделать этот важный шаг навстречу своему будущему, — сказала заместитель главного врача Юлия Перминова.

