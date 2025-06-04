Смертельная авария с Camaro: заседание по делу Дубовенко пройдет в закрытом режиме

Заседание по делу Дмитрия Дубовенко состоится в понедельник, 9 июня, в Центральном районном суде и пройдет в закрытом режиме.

Члена ЦК КПРФ обвиняют в нарушении, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч.5 ст. 264 УК РФ). Месяц назад, 3 мая, Дубовенко, находясь за рулем Chevrolet Camaro, врезался в Toyota Camry. В аварии погибли 2 человека, в том числе известная тульская целительница.

Причины, по которым автомобиль коммуниста ушел в занос, до сих пор не установлены. По одной из версий, Дубовенко устроил гонки с премиальным Mercedes-Benz CL-500: на участке с разрешенной скоростью в 60 километров в час, коммунист разогнал Camaro до 120.