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Тульские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию и физике
Фото Алексея Пирязева.

Тульские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию и физике

В регионе было задействовано 34 пункта проведения экзаменов.

2 июня тульские одиннадцатиклассники сдали ЕГЭ по обществознанию и физике. Об этом сообщает министерство образования региона.

Обществознание — самый популярный предмет по выбору. Его написали более 2,5 тысячи участников. Физика также в тройке лидеров по популярности у выпускников — ее сдало больше тысячи человек.

В ведомстве напомнили, что установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике — 36 баллов.

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Фотограф:
сегодня, в 17:22 +1
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