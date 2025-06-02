Тульские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию и физике

Фото Алексея Пирязева.

2 июня тульские одиннадцатиклассники сдали ЕГЭ по обществознанию и физике. Об этом сообщает министерство образования региона.

Обществознание — самый популярный предмет по выбору. Его написали более 2,5 тысячи участников. Физика также в тройке лидеров по популярности у выпускников — ее сдало больше тысячи человек.

В ведомстве напомнили, что установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике — 36 баллов.