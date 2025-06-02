- управлявшие в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ) — 14 водителей;
- управление в состоянии опьянения и не имеющие права управления транспортными средствами (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ) — 1 водитель;
- отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ) — 10 водителей;
- отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, не имеющие права управления транспортными средствами (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ) — 2 водителя.
Фото Алексея Пирязева.
За выходные на дорогах Тульской области поймали более 30 пьяных водителей
В Госавтоинспекции предупреждают об ответственности.
За минувшую пятницу и выходные дни, с 30 мая по 1 июня, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области остановили 31 водителя в состоянии опьянения, из них:
Кроме того, в отношении четырех водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
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