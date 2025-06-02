Сильные магнитные бури продлятся до среды

Магнитная буря уверенно продолжается, хотя и на более низком уровне. Напомним, накануне к Земле пришло выброшенное Солнцем облако плазмы. Как говорят специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, оно преодолело расстояние за исключительно быстрое, близкое к рекордному, время — менее чем за 30 часов. Это почти на сутки быстрее прогноза.

Специалисты объясняют, что сегодняшний пик магнитных бурь по прогнозу является завершающим, но стабильно в зеленую зону индекс опустится в лучшем случае в среду.