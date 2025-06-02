  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Сильные магнитные бури продлятся до среды - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Сильные магнитные бури продлятся до среды

Сильные магнитные бури продлятся до среды

Это пока предварительный прогноз.

Магнитная буря уверенно продолжается, хотя и на более низком уровне. Напомним, накануне к Земле пришло выброшенное Солнцем облако плазмы. Как говорят специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, оно преодолело расстояние за исключительно быстрое, близкое к рекордному, время — менее чем за 30 часов. Это почти на сутки быстрее прогноза.

Специалисты объясняют, что сегодняшний пик магнитных бурь по прогнозу является завершающим, но стабильно в зеленую зону индекс опустится в лучшем случае в среду.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 17:07 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
магнитные бури

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Тульские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию и физике
Тульские выпускники написали ЕГЭ по обществознанию и физике
На ул. Кирова «буханка» пролетела на красный и едва не снесла пешеходов
На ул. Кирова «буханка» пролетела на красный и едва не снесла пешеходов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.