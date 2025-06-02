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Первомайский завод ЖБИ заплатит почти 2 миллиона уволенному сотруднику

Первомайский завод ЖБИ заплатит почти 2 миллиона уволенному сотруднику

Суд признал действия организации незаконными.

Житель Новомосковска через суд взыскал с АО «Первомайский завод ЖБИ» 1 871 000 рублей. Мужчина оспаривал свое увольнение и требовал компенсировать вынужденные прогулы. Об этом сообщает пресс-служба судов Тульской области.

Истец работал на заводе в руководящей должности, однако был уволен приказом от 10 октября 2024 года. Мужчина посчитал отстранение от работы незаконным, поскольку не совершал дисциплинарных поступков. В суде бывший работник требовал у ЖБИ по 8000 рублей за каждый день вынужденного прогула и 500 000 — в качестве компенсации морального вреда.

Увольнение суд признал незаконным. Требования мужчины удовлетворили частично: с компании взыскали заработную плату уволенного за время вынужденного прогула — 1 537 000 рублей, компенсацию за задержку заработной платы — 188 000 рублей, компенсацию морального вреда — 100 000 рублей.

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