«Огребёте!»: Миляев пригрозил чиновникам из-за неготовности пляжей к купальному сезону

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Купальный сезон в Тульской области стартовал 1 июня, однако далеко не все пляжи оказались готовы: ответственные чиновники затянули с подачей заявок на проведение проверок.

Из 70 пляжей в Тульской области открыли всего 40. Еще 21 обещали сдать на этой неделе.

— Я вчера перебесился. Если через неделю пляжи не будут готовы, огребете по полной! — сказал Дмитрий Миляев, обращаясь к главам муниципалитетов. — У нас систематически повторяется этот вопрос. Объявить пляжный сезон объявили, а они не готовы!

Коллеги, вы каждый год этим занимаетесь, это систематически повторяющийся вопрос. 29-е число, а мы только начинаем заявки подавать.

Глава региона потребовал наказать ответственных, если пляжи через две недели не будут готовы.