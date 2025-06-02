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Минус 36 человек в день: названы самые «убывающие» районы Тульской области
Фото Алексея Пирязева.

Минус 36 человек в день: названы самые «убывающие» районы Тульской области

Женщины составляют 54,8% населения области.

Во всех муниципалитетах Тульской области зафиксирована естественная убыль населения в 2023 году. Особенно значительна она в Ефремовском, Суворовском, Алексинском, Новомосковском и Белёвском районах, отметили в региональном Роспотребнадзоре. 

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Наибольшая численность городского населения сохраняется стабильно на высоком уровне — 73,2% от общей численности населения региона.

Женщины составляют 54,8% населения Тульской области, превосходя мужчин на 9,6%.

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Продолжительность жизни в 2023 году осталась прежней у мужчин, тогда как у женщин немного повысилась (+0,72 года); общий средний показатель продолжительности жизни составляет 72,2 года.

Рождаемость остается низкой и постепенно снижается: в 2023 году родилось 9462 ребёнка, что на 47 детей меньше, чем в 2022 году, и на 702 младенца меньше, чем в 2021 году. Эти показатели существенно уступают средним федеральным данным.

Лидируют по количеству новорожденных Арсеньевский, Щёкинский, Чернский и Богородицкий районы, а также Тула, где коэффициенты рождаемости варьируются от 7,0 до 7,4 новорождённых на тысячу жителей.

Самые низкие показатели рождаемости отмечены в Заокском, Венёвском, Куркинском, Суворовском, Дубенском районах и Донском, где на каждую тысячу жителей приходится менее пяти младенцев.

В 2023 году в Тульской области умерло 22 397 человек, в 2022 году — 24 697 человек, в 2021 году — 30 660 человек. Показатель смертности в 2023 г. составил 15,2 на 1000 населения. Уровень смертности в Тульской области превышает аналогичные показатели в Центральном федеральном округе и России на 26,7% и 25,6% соответственно.

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сегодня, в 14:21 +1
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