Кому в Туле отключат газ: список адресов на июнь

Фото из архива Myslo.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую связан с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техобслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время. Вызвать мастера можно по телефонам 25-36-68, 25-36-56, 25-36-37 либо сделать заявку на сайте tulagorgaz.ru.

Работы будут проводиться по следующим адресам:

2 июня

10.00-12.00 — ул. Советская, 108;

10.00-16.00 — ул. Смидович, 1;

10.00-17.00 — ул. Курковая, 8;

14.00-17.00 — ул. Металлургов, 1-б, подъезды № 1, 2, 4.

3 июня

10.00-17.00 — ул. Курковая, 8;

14.00-17.00 — ул. Металлургов, 1-б, подъезды № 1, 2, 4.

4 июня

10.00-15.00 — ул. Оружейная, 1-в;

10.00-17.00 — ул. Курковая, 8;

11.00-17.00 — ул. Токарева, 59;

13.00-18.00 — ул. Гоголевская, 54-а.

5 июня

14.00-17.00 — ул. Металлургов, 1-б, подъезды № 1, 2, 4.

6 июня

13.00-17.00 — ул. Плеханова, 134/9; ул. Калинина, 9/134, подъезды № 1, 3;

14.00-16.00 — ул. М. Тореза, 14-в.

9 июня

11.00-17.00 — ул. Токарева, 69.

10 июня

11.00-17.00 — ул. Токарева, 73;

13.00 -15.00 — ул. Болотова, 72, подъезд № 2;

13.00-17.00 — ул. Плеханова, 134/9; ул. Калинина, 9/134, подъезды № 1, 3.

16 июня

10.00-17.00 — ул. Демидовская, 56, корпус № 3; ул. Ю. Фучика, 22, корпус № 1; ул. Кутузова, 108; проезд Батищева, 1;

11.00- 17.00 — ул. Токарева, 78-б;

14.00-17.00 ул. Металлургов, 33/12; ул. Чаплыгина, 12/33, подъезды № 1, 2; Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, 2.

17 июня

10.00-17.00 — ул. Ю. Фучика, 22, корпус № 1; ул. Кутузова, 108; Батищева проезд, 1;

11.00-17.00 — 4-й проезд Мясново, 51, подъезд № 4;

14.00-17.00 — ул. Волкова, 4, подъезд № 2; Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, 4.

18 июня

10.00-17.00 — ул. Ю. Фучика, 22, корпус № 1; ул. Кутузова, 108; Батищева проезд, 1;

12.00-17.30 — ул. Советская, 53-а;

14.00-17.00 — Осиновая Гора, Первый Восточный проезд, 6; ул. Приупская, 19, подъезды № 3, 4.

19 июня

10.00-17.00 — ул. Ю. Фучика, 22, корпус № 1; ул. Кутузова, 108;

14.00-17.00 — Осиновая Гора, ул. Защитников Тулы, 7; ул. Приупская, 19, подъезды № 3, 4.

20 июня

13.00-16.00 — Осиновая Гора, ул. Защитников Тулы, 9.

23-24 июня

10.00-17.00 — ул. Ю. Фучика, 22, корпус № 1;

12.00-15.00 — ул. Кирова, 184-б.

25 июня

10.00-17.00 — ул. Ю. Фучика, 22, корпус № 1;

11.00-17.00 — ул. Н. Руднева, 30, подъезд № 1;

12.00-15.00 — ул. Кирова, 184-б.

26 июня

10.00-17.00 — ул. Ю. Фучика, 22, корпус № 1;

11.00-16.00 — пер. Станиславского, 1;

12.00-15.00 — ул. Кирова, 184-б.