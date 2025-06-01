Помощник судьи Тульского областного суда покорил Эльбрус

Фото Антона Глебова.

Помощник судьи Тульского областного суда Антон Глебов покорил Эльбрус. О его достижении рассказали в Управлении Судебным департаментом в Тульской области.

Антон Глебов поделился эмоциями:

— В ночь на 28 мая исполнилась моя пятилетняя мечта — взойти на Эльбрус высотой 5642 м! Я не дошел 3-4 метра до вершины, но для себя считаю это победой сквозь боль, слёзы, кровь. Каждую секунду я преодолевал свои сомнения и страх.

Спустившись с вершины, я плакал так, как никогда в жизни. Всё мое тело, сердце и душа кричали от боли, радости и любви. В тот момент я просто не мог остановиться. Опустив голову на треккинговые палки, я рыдал, не испытывая ни капли страха, что кто-то услышит мой плач. И в этот момент я почувствовал, что мою ладонь кто-то сжимает. Это была женщина, которая не смогла взойти на вершину Эльбруса!

Мужчина рассказал, что за эти 8 дней прожил маленькую жизнь. Были моменты, когда он готов был развернуться и пойти обратно. Но поддержка гидов и команды помогла продолжить путь.

— Это удивительное, веселое, атмосферное и экстремальное восхождение запомнится мне на всю жизнь. Счастье не за горами — оно в горах, — добавил помощник судьи.