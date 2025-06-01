В Ясногорском районе прошел театральный фестиваль «Федотовская весна»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Он был посвящен Гликерии Федотовой — актрисе Малого театра второй половины XIX века, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Тульским краем.

31 июня в деревне Федоровка Ясногорского района в рамках проекта «Музейное лето в Туле» состоялся VIII Фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Федотовская весна».

Гостей театрального праздника приветствовала министр культуры и туризма Тульской области Татьяна Рыбкина. Она отметила, что впервые театральный фестиваль прошел в 2014 году. При содействии Тульского театра драмы и музейного сообщества мероприятие приобрело статус межрегионального, сохраняя свою камерность и аутентичность. Сегодня фестиваль представляет творчество пяти самодеятельных театральных коллективов и народных театров из Тульской и Московской областей.

— Фестиваль «Федотовская весна» — уникальное мероприятие для нашего региона. Своей глубокой историей он ярко представляет самобытную культуру малых городов и поддерживает государственную политику в сфере культуры, где развитие школьных и любительских театров — одно из важных направлений. Театр как искусство по праву считается одним из самых демократичных и доступных видов творчества. И сегодня мы видим, как такие мероприятия дают новую жизнь малым населенным пунктам и привлекают внимание к их богатой истории, — отметила министр.

Фестиваль был посвящен Гликерии Федотовой — актрисе Малого театра второй половины XIX века, чья жизнь и творчество были тесно связаны с Тульским краем. При жизни актрисы её усадьба, расположенная в деревне, была центром театральной жизни. В Федоровку приезжали многие видные деятели театра и культуры, здесь же актрисой был поставлен первый спектакль с участием крестьянских детей.

В наши дни усадьба — Федоровская основная школа им. Л. В. Виноградова, где учатся 19 детей с 1 по 9 класс. Кроме учебных классов здесь открыта экспозиция школьного музея с подлинными предметами, фотографиями и документами актрисы. Школа поддерживает связь с Малым театром, ребята могут посещать спектакли и другие мероприятия, посвященные творчеству Гликерии Николаевны. Также Малый театр предоставил в экспозицию сценических платьев времен жизни актрисы.

В этом году в усадебном парке выступили народный театр-студия «Исток» Киреевского районного Дома культуры, муниципальный домашний театр «У Гаши» из Богородицка, творческое объединение «Первый ряд» из Тулы, театральный коллектив «БезЭн» Ясногорского центра культуры и досуга и театральная студия «Стихия» Московской области.

Также в рамках фестиваля прошли выставки народных художественных промыслов, книжная ярмарка, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и литературная викторина по пьесе Островского «Гроза».

Какие фестивали летом пройдут в Тульской области, смотрите в нашей специальной статье по ссылке.