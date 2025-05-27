Юных туляков приглашают поучаствовать в создании «Большой музейной картины»

Фото Алексея Пирязева.

1 июня в рамках акции ко Дню защиты детей филиал Исторического музея в Туле подготовил специальную программу. Так, интерактивная площадка «Большая музейная картина» позволит всем желающим принять участие в создании масштабного полотна, посвященного Историческому музею. Под руководством команды волонтеров посетители — дети и взрослые — смогут внести свой вклад в творческий процесс.

На музейном занятии «Что такое археология» юные посетители познакомятся с профессией археолога, узнают о тайнах, скрытых под землей, о методах исследований и о том, как артефакты помогают восстанавливать картину прошлого.

Не менее интересным станет мастер-класс для участников детского творческого конкурса «Сохраняя память», посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

На занятиях «Что скрывают царские курганы» ребята познакомятся с погребальными традициями разных культур и в ходе археологического эксперимента изготовят металлическую бляшку.

Для детей с особенностями ментального развития будет проведено специальное занятие «Писать красиво нелегко!», посвященное истории древнерусской письменности. Участники узнают, как развивалась письменность, какие материалы и техники использовались. Они смогут почувствовать себя учениками, живущими в XIII веке, и попробовать сделать записи на древнерусском языке.

Посетители до 17 лет включительно в этот день смогут пройти в музей по бесплатному входному билету. Подробная информация — на сайте ГИМ.

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